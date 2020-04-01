Ролик о смертельном ДТП в Брянске опубликовали в соцсети

Запись видеорегистратора, зафиксировавшую смертельную аварию с участием мотоциклиста и Лексуса, опубликовали в сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте.

На записи видно, как мотоциклист на большой скорости обгоняет машины, движущиеся в правом ряду, а затем врезается в Лексус, выезжающий на свою полосу справа.

«56-летняя женщина- на LEXUS RX270, выезжала с прилегающей территории от дома 3а на улицу Литейную. Байкер ехал от улицы 22 Съезда КПСС к улице Флотской.

Кто виноват в данном ДТП?», — пишет автор публикации.

Ранее мы сообщили, что полиция проводит по факту смертельного ДТП на Литейной проверку.