Таможенники в Новых Юрковичах не дали вывезти из России маски и антисептик

Попытку вывезти на территорию Украины 9 тысяч медицинских масок и 30 литров антисептика пресекли брянские таможенники в пункте пересечения Новые Юрковичи. Об этом в четверг сообщило Центральное таможенное управление.

Временно запрещенный к вывозу груз таможенники нашли в кабине грузовика, за рулем которого находился гражданин Республики Молдова. Машина направлялась в Украину.

Груз был изъят, а на водителя составили протокол за нарушение запрета на вывоз товара из России.