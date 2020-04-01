Брянские таможенники за первый квартал завели 34 уголовных дела

С января по март этого года брянские таможенники возбудили 34 уголовных и 1387 административных дел. Об этом в четверг сообщило Центральное таможенное управление.

31 уголовное дело они возбудили по факту контрабанды наркотиков и других психоактивных веществ. Наркотики таможенники находили и изымали в поездах из Украины и Республики Молдова, почтовых отправлениях и автомобилях, пересекавших границу. Всего было изъято 300 граммов запрещенных веществ.

Были возбуждены также дела об уклонении от уплаты таможенных платежей на более чем 2 млн рублей, за неисполнение требования о возврате платежа за неввезенный в страну товар и за контрабанду охотничьих патронов.

Основная масса административных дел возбуждена в связи с недекларированием товаров, предоставление недостоверных сведений о товарах, нарушение порядка таможенного транзита и сроков подачи статистической отчетности и нарушений запретов и ограничений на перемещение товаров через границу.

Общая сумма наложенных штрафов составила 60 млн рублей.