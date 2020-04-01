В Рогнединском районе прокуратура выявила нарушения на шести кладбищах

В условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.

Кладбища на Брянщине остаются закрытыми до конца действия режима самоизоляции. Во избежание скопления там людей и распространения инфекции власти региона решили не делать исключения даже на Пасху и Радоницу.

На кладбищах шести сел района сотрудники надзорного ведомства не обнаружили урн, контейнерных площадок для отходов и подъездах к ним.

Прокуратура Рогнединского района во время проверки выявила несоблюдение санитарных норм на шести местных кладбищах.

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