В Рогнединском районе прокуратура выявила нарушения на шести кладбищах
Прокуратура Рогнединского района во время проверки выявила несоблюдение санитарных норм на шести местных кладбищах.
На кладбищах шести сел района сотрудники надзорного ведомства не обнаружили урн, контейнерных площадок для отходов и подъездах к ним.
Главам сельских поселений направлены представления устранить нарушения.
Кладбища на Брянщине остаются закрытыми до конца действия режима самоизоляции. Во избежание скопления там людей и распространения инфекции власти региона решили не делать исключения даже на Пасху и Радоницу.
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