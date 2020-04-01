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Главе Дятьково едва не пришлось драться с молодым хулиганом

Опубликовано Сегодня, 12:48

Главу города Дятьково Сергея Лукьянова пытался спровоцировать на драку молодой житель города.

Чиновник приехал разбирать жалобу местных жителей на автохамов, машины которых мешают проезду по улице. 

Сын одной из женщин, к которой были претензии у соседей, обзывал главу города уголовными словечками, угрожал ударить и снимал это на телефон. 

Лукьянов, однако, отреагировал сдержанно и погасил конфлик в зародыше, посоветовал агрессивному юноше отслужить в армии, а его матери — уделять больше внимания воспитанию сына.

Планирует ли он обращаться в полицию, неизвестно.

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