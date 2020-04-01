Главе Дятьково едва не пришлось драться с молодым хулиганом

Главу города Дятьково Сергея Лукьянова пытался спровоцировать на драку молодой житель города.

Чиновник приехал разбирать жалобу местных жителей на автохамов, машины которых мешают проезду по улице.

Сын одной из женщин, к которой были претензии у соседей, обзывал главу города уголовными словечками, угрожал ударить и снимал это на телефон.

Лукьянов, однако, отреагировал сдержанно и погасил конфлик в зародыше, посоветовал агрессивному юноше отслужить в армии, а его матери — уделять больше внимания воспитанию сына.

Планирует ли он обращаться в полицию, неизвестно.