Брянские автохамы перекрывают дорогу мусоровозам, паркуясь прямо у запрещающих табличек

В пятницу во дворе дома №41 по улице Горбатова в Брянске автохам не дал мусоровозу в срок, перекрыв своей припаркованной в неположенном месте машиной проезд. Примечательно, что автомобиль он оставил прямо рядом с запрещающей табличку.

Снимок автомобиля и заявление сотрудники АО «Чистая планета» передали в полицию.

В то время как многие брянцы сами просят поставить во дворах таблички о запрете парковки к контейнерным площадкам, другие намеренно и, похоже, демостративно их игнорируют.

«Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области не раз обращался к жителям с просьбой соблюдать правила парковки и не оставлять свои транспортные средства у контейнерных площадок или на подъезде к ним — спецтехника не может своевременно, согласно графику, вывезти отходы. В итоге, проигрывают все: жители недовольны переполненными контейнерами, перевозчики тем, что им приходится несколько раз выезжать по одному и тому же адресу, дополнительно тратя время и бензин, а автовладельцы оплачивают штраф. Но некоторых это не останавливает», — прокомментировал инцидент генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.