Брянские автохамы перекрывают дорогу мусоровозам, паркуясь прямо у запрещающих табличек
В пятницу во дворе дома №41 по улице Горбатова в Брянске автохам не дал мусоровозу в срок, перекрыв своей припаркованной в неположенном месте машиной проезд. Примечательно, что автомобиль он оставил прямо рядом с запрещающей табличку.
Снимок автомобиля и заявление сотрудники АО «Чистая планета» передали в полицию.
В то время как многие брянцы сами просят поставить во дворах таблички о запрете парковки к контейнерным площадкам, другие намеренно и, похоже, демостративно их игнорируют.
«Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области не раз обращался к жителям с просьбой соблюдать правила парковки и не оставлять свои транспортные средства у контейнерных площадок или на подъезде к ним — спецтехника не может своевременно, согласно графику, вывезти отходы. В итоге, проигрывают все: жители недовольны переполненными контейнерами, перевозчики тем, что им приходится несколько раз выезжать по одному и тому же адресу, дополнительно тратя время и бензин, а автовладельцы оплачивают штраф. Но некоторых это не останавливает», — прокомментировал инцидент генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
Новости регионов
На железнодорожных вокзалах в Смоленске, Вязьме, Гагарине выделены помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекции
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом «Ростелеком» запустил «Домашний офис» на основе сервиса «Виртуальная АТС». Новое предложение компании позволит предпринимателям построить эффективные каналы общения с сотрудниками, клиентами и партнерами, не выходя из дома.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Брянского региона Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» присоединился ко всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», цель которой - оказание поддержки пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В филиале организован волонтерский штаб, в состав которого вошли представители первичной профсоюзной организации Брянскэнерго и отдела социальных отношений.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.