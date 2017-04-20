Брянца будут судить за оскорбление губернатора

Областная прокуратура сообщила, что передала в суд уголовное дело в отношении брянца 54 лет, которому инкриминируются три статьи УК РФ, включая оскорбление представителя власти. Имя обвиняемого в сообщении пресс-службы надзорного ведомства не упоминается. Но сочетание фактов дает основания предположить, что речь в релизе идет о бряском бизнесмене и видеоблогере Александре Коломейцеве.

По версии следствия, обвиняемый в сентябре прошлого года в районе железнодорожного вокзала в Навле вместе с сообщником под надуманным предлогом избили местного жителя.

Еще одно инкриминируемое ему преступление — нарушение неприкосновенности частной жизни.

Все переданные прокуратурой дела рассмотрит мировой судья.