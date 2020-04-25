Брянского активиста Малюту обвиняют в угрозе убийством

Правоохранители Брянска возбудили уголовное дело на активиста Георгия Елисеева, называющего себя Малютой. Ему инкриминируется угроза убийством.

По версии следствия, в начале марта во время ссоры с родственницей он замахнулся на нее ножом и пообещал убить, а она восприняла угрозу реально.

Малюта известен общественности Брянска, в частности, по акциям в защиту бизнесмена и блогера Александра Коломейцева.

Ранее мы сообщали, что прокуратура передала на рассмотрение мировому судье уголовное дело в отношении жителя Брянска, который, судя по набору инкриминируемых ему преступлений, предположительно и есть Коломейцев. Кроме оскорбления представителя власти, ему инкриминируются нарушение неприкосновенности частной жизни и нанесение побоев жителю Навли.