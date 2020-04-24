Бывшего бригадира «Мираторга» осудили за кражу колючей проволоки
В Орловской области Дмитровский районный суд приговорил к штрафу бывшего бригадира местного подразделения агрохолдинга «Мираторг».
Суд установил, что осенью 2018 года он украл со строительства первой животноводческой площадки, где работала его бригада, четыре бухты колючей проволоки и продал местному прелпринимателю, в доме которого их в итоге и нашли.
Общая стоимость украденного составила 7,4 тысячи рублей.
По решению суда ему придется заплатить штраф. Из агрохолдинга его уволили, а шансы найти новую работу уменьшились из-за судимости.
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