Бывшего бригадира «Мираторга» осудили за кражу колючей проволоки

В Орловской области Дмитровский районный суд приговорил к штрафу бывшего бригадира местного подразделения агрохолдинга «Мираторг».

Суд установил, что осенью 2018 года он украл со строительства первой животноводческой площадки, где работала его бригада, четыре бухты колючей проволоки и продал местному прелпринимателю, в доме которого их в итоге и нашли.

Общая стоимость украденного составила 7,4 тысячи рублей.

По решению суда ему придется заплатить штраф. Из агрохолдинга его уволили, а шансы найти новую работу уменьшились из-за судимости.