На проспекте Станке Димитрова машина сбила пешехода

В ночь на понедельник автомобиль сбил человека на проспекте Станке Димитрова. Об этом сообщило областное УМВД.

По предварительным данным в районе 3:25 машина, двигавшаяся от улицы Пересвета в сторону Красноармейской, сбила пешехода 28 лет, находившегося посреди дороги.

В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозоговую травму, сотрясение мозга и сочетанную травму головы.