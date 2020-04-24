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На проспекте Станке Димитрова машина сбила пешехода

Опубликовано Вчера, 18:40

В ночь на понедельник автомобиль сбил человека на проспекте Станке Димитрова. Об этом сообщило областное УМВД.

По предварительным данным в районе 3:25 машина, двигавшаяся от улицы Пересвета в сторону Красноармейской, сбила пешехода 28 лет, находившегося посреди дороги.

В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозоговую травму, сотрясение мозга и сочетанную травму головы.

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