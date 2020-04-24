Четверых брянцев будут судить за пьяную драку

Полиция Брянска раскрыла пьяную драку с причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщило областное УМВД.

В полицию подал заявление житель Орла 29 лет, который заявил что на улице в Советском районе у него и двух его друзей случился конфликт с пьяной компанией, вылившийся в драку, после которой одного из его друзей увезли на скорой помощи с черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломами ребер.

Полиция задержала четверых предполагаемых участников инцидента. До суда они будут находиться в СИЗО. Им грозит до 12 лет колонии.