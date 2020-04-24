Мошенники «увели» со счета брянчанки более 2,2 млн рублей

Жительница Советского района Брянска 59 лет стала печальной рекордсменкой по денежным потерям от мошенников. Об этом в понедельник сообщило региональное УМВД.

Чтобы завладеть ее деньгами, аферисты воспользовались классической схемой — позвонив на ее мобильный номер, представились сотрудниками банка и напугали возможностью несанкционированных транзакций по карте. Поверив злоумышленникам, потерпевшая выполнила их инструкции и лишилась всех сбережений — 2 млн 214 тыс. рублей.

По аналогичной схеме жительница Суземки лишилась 375 454 рублей, а пенсионер из Бежицкого района Брянска — 235 тыс. рублей.

Всего за неделю жертвами телефонных мошенников стали 33 жителя Брянщины, которых мошенники обманули в общей сложности более чем на 7 млн рублей.