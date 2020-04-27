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В Унече суд признал фиктивным брак с иностранцем

Опубликовано Сегодня, 08:00

В Унече суд признал фиктивным брак между местной жительницей и гражданином Азербайджана. Об этом накануне сообщила областная прокуратура.

В Управление по вопросам миграции регионального УМВД обратился гражданин Азербайджана с комплектом документов для разрешения на временное проживание на основании брака с жительницей Унечского района.

Однако проверка, которую провели совместно УВМ УМВД и районная прокуратура, показала. что после регистрации брака «супруги» вместе не живут, общих детей у них нет, совместное хозяйство они не ведут, никаких взаимных прав и обязанностей у них не возникло. А единственной целью регистрации брака было оформление РВП.

По решению суда их брак был расторгнут.

 

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