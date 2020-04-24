В Брянске полиция задержала банду предполагаемых убийц
Полиция в Брянске раскрыла жестокое убийство. Задержаны трое подозреваемых. Об этом сообщило во вторник регионально управление МВД.
В сентябре прошлого года родственники жителя Брянска заявили в полицию, что он пропал. Под подозрение в причастности к исчезновению мужчины попал знакомый, который видел его последним.
По версии следствия, на допросе тот признался в убийстве и показал, где спрятано тело. Труп был замурован в основании гаража.
Полицейские вышли еще на двух подозреваемых, у которых изъяли огнестрельное оружие.
Мотивом к убийству было желание присвоить принадлежащий потерпевшему участок земли. По версии следствия, погибший стал только первой жертвой подозреваемых, которые создали банду, чтобы убивать жителей региона, присваивать их имущество и продавать через подставных лиц. Ведется их проверка на причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждены уголовыные дела по фактам убийства, организации вооруженной банды и участия в ее деятельности.
До суда все фигранты дела будут находиться в СИЗО.
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