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Жителя Трубчевска лишили права на хранение оружия

Опубликовано Вчера, 19:40

Прокуратура Трубчевского района при проверке соблюдения законодательство об оружии выявила жителя района, который, имея разрешение на хранение оружия, оказался состоящим на учете в наркодиспансере с диагнозом алкоголизм. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

Поскольку такой диагноз несовместим с правом хранить оружие, надзорное ведомство обратилось в суд с иском об аннулировании разрешения.

Суд удовлетвори иск.

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