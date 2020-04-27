Жителя Трубчевска лишили права на хранение оружия

Прокуратура Трубчевского района при проверке соблюдения законодательство об оружии выявила жителя района, который, имея разрешение на хранение оружия, оказался состоящим на учете в наркодиспансере с диагнозом алкоголизм. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

Поскольку такой диагноз несовместим с правом хранить оружие, надзорное ведомство обратилось в суд с иском об аннулировании разрешения.

Суд удовлетвори иск.