За прошлый год 11 брянцев погибли от производственных травм

В региональном отделении Фонда социального страхования обнародовали статистику по несчастным случаям на производстве за прошлый год.

Всего на Брянщине в 2019 году зафиксировано 219 несчастных случаев на производстве, в том числе 11 смертельных.

Лидирует по числу производственных травм «Брянская мясная компания» — 24, на втором месте антирейтинга АО «Клинцовский Автокрановый завод» — 9, третья позиция досталась АО «ПО Бежицкая сталь» — 7. Богатыми на производственные травмы оказались также «Брянский бройлер» и «Брянский молочный комбинат».

А в целом по региону доминирует тендеция к снижению травм на производстве.