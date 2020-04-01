Зам директора строительного колледжа предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве

Зам директора строительного колледжа им. профессора Жуковского предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщило СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, обвиняемая за период с ноября 2017 по февраль 2019 года получила от студента колледжа в общей сложности 49 тысяч рублей за допуск к защите диплома без посещения занятий, прохождения практик и сдачи сессий.

Фактическую обмену диплома на взятки выявили сотрудники УЭБиПК регионального УМВД.