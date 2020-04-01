Следователи устанавливают личность мужчины, погибшего 40 лет назад под Новозыбковом

Следователи устанавливают личность мужчины, останки которого нашли в марте прошлого года в лесу в трех километрах от Новозыбкова.

Экспертиза установила, что ему было от 51 до 60 лет, а умер или погиб он больше 40 лет назад.

Всех, кто что-либо знает о том, что тогда случилось, просят позвонить в отдел полиции «Новозыбковский»: 3-35-11, 3-48-11 или 02.