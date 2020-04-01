В Брянске нашлась живой пропавшая девочка
В Брянске нашлась живой пропавшая вечером вторника девочка Ульяна 11 лет. Об этом на своей странице во ККонтакте сообщили волонтеры брянского поискового отряда «Лиза Аллерт».
Ульяна, жительница Советского района Брянска, ушла из дома и не вернулась.
Волонтеры сообщили, что с девочкой все в порядке. Других подробностей нет.
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