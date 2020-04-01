В Брянске случилось «пьяное» ДТП с пострадавшим

На Телецентре в Брянске случилось ДТП с пострадавшим.

Автомобиль марки ВАЗ двигался по проспекту Станке Димитрова в направлении Шоссейной улице в среднем ряду. Не справившись с управлением, водитель 42 лет, врезался в столб.

В больнице у водителя диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рану головы, ушиб грудной клетки.

По предварительной информации, за рулем он находился пьяный, а от медосвидетельствования отказался.

Ранее он уже привлекался к ответственности за нарушение режима самоизоляции.