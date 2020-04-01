Пожилая брянчанка перевела мошенникам 7,3 млн рублей
Полиция Брянска столкнулась со своеобразным антирекордом. Очередным телефонным мошенникам удалось выманить у жительницы Советского района города 7, млн рублей. Об этом в четверг сообщило региональное УМВД.
Аферисты использовали стандартную схему, называясь сотрудниками безопасности банка, и донимали пожилую женщину звонками с разных номеров в течение нескольких дней. Стоило ей проговориться, что на счете лежит 8 млн рублей, доставшиеся ей в наследство после смерти мужа, аферисты активизировались. Женщине поступло несколько десятков звонков от имени работников банка и представителей спецслужб.
В итоге цель злоумышленников была достигнута. Женщина сняла все деньги со счета и стала переводить их из другого банка на якобы особо защищенные спецсчета, которые ей диктовали.
Обилие переводов вызвали подозрения сотрудников уже банка, через который она переводила деньги. От ответа на вопрос, кому она сделала 21 перевод на 300 тыс. - 350 тыс. рублей жертва обманщиков уходила, пока очередной звонок от них с требованием перевести оставшиеся 700 тыс. рублей.
Банк заблокировал операции по карте женщины. Есть надежда вернуть хотя бы часть денег, которые ушли аферистам.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
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