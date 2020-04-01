Брянские таможенники изъявли нацистскую литературу и символику
Брянские таможенники нашли в посылке литературу и вещи с нацистской символикой. Об этом в четверг сообщило Центральное таможенное управление.
Статуэтку со свастикой, нацистский флаг и книгу Гитлера «Майн кампф», переведенную на русский, сотрудники Володарского таможенного поста нашли в почтовом отправлении, адресованном из Киева во Владимирскую область.
Поскольку эти предметы считаются пропагандой нацизма и запрещены ко ввозу в РФ, они были изъяты.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ограничений на ввоз товара.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
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