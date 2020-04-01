Брянские таможенники изъявли нацистскую литературу и символику

Брянские таможенники нашли в посылке литературу и вещи с нацистской символикой. Об этом в четверг сообщило Центральное таможенное управление.

Статуэтку со свастикой, нацистский флаг и книгу Гитлера «Майн кампф», переведенную на русский, сотрудники Володарского таможенного поста нашли в почтовом отправлении, адресованном из Киева во Владимирскую область.

Поскольку эти предметы считаются пропагандой нацизма и запрещены ко ввозу в РФ, они были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ограничений на ввоз товара.