Брянские таможенники не пропустили в Россию тонну санкционных орехов

Брянские таможенники нашли тонну санкицонных тигровых орехов, остановив грузовик с белорусскими номерам у стационарного контрольного пункта взвещивания «Красный камень», брянские таможенники. Груз следовал из Бреста в Москву. Об этом сообщило Центральное таможенное управление.

В документах на груз страной происхождения значилась Испания, а она находится под санкциями, и ввозить в РФ товары из нее запрещено. Поэтому орехи были изъяты. Решается вопрос о привлечении белорусского перевозчика к ответственности за нарушение ограничений на ввоз товара в Россию.

Тигровый орех, другие названия: водный орех, водный миндаль, чуфа — это растительный продукт в форме клубней, которые едят сырыми и поджаренными, добавляют в кондитерские изделия, делают из них халву и испанский прохладительный напиток орчату, используют в роли суррогата кофе, давят из них масло, близкое по составу к оливковому.

Ранее мы сообщали, что брянские таможенники нашли в посылке из Украины во Владимирскую область и изъяли нацистскую символику и литературу.