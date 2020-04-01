В Белых Берегах взорвали банкомат

В последнюю неделю Апреля было проведено три субботника.

Пресс-служба администрации Смоленска сообщает, что сегодня, 30 апреля, прошло заседание городского оперативного штаба по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространение COVID-19. На заседании стало известно о принятых мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ежедневно обрабатываются улично-дорожные сети, городские парки и скверы. Также санитарной обработке подвергаются салоны транспортных средств: поручни, ручки дверей, сидения. Кроме этого осуществляется проветривание салонов. На маршрутах увеличено число рейсов, чтобы уменьшить загруженность транспорта. Управляющая компания ОАО «Жилищник» ежедневно проводит дезинфекцию многоквартирных домов. Обрабатываются подъезды, тамбуры, холлы, лифты, лестничные площадки, дверные руки, выключатели, поручни, перила, почтовые ящики, подоконники. В детских садах организована работа дежурных дошкольных групп. Численность групп составляет не более 12 человек. У детей и работников проверяют температуру, опрашивают родителей о здоровье малышей, проводят дезинфекцию, проветривают помещения и проводят влажную уборку.

Сумма похищенного и другие обстоятельства преступления пока неизвестны, так как официальной информации о расследовании нет.

Объектом посягательств грабителей с пиротехническими наклонностями стал банкомат, расположенный в местном сетевом магазине «Пятерочка».

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