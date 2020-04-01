В Клинцах полиция раскрыла туристическое мошенничество

Владелица турфирмы в Клинцах обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, обвиняемая обманула восемь клиентов из Клинцов и одного из Стародуба на в общей сложности 540 тыс. рублей.

Весной прошлого года жительница Клинцов заявила в полицию, что в мае 2018 года купила путевку в Тунис. В обмен на предоплату она получила путевку и квитанцию об оплате. Но когда в августе пришла за авиабилетами, оказалось, что счет турфирмы заморожен, деньги туроператору не переведны и поездка отменяется.

По сходной схеме были обмануты еще минимум восемь человек. Они вносили предоплату за туры по стране или за границу, а в канун отъезда выяснялось, что не хватает мест в автобусе или не переведены деньги туроператору. А владелица турфирмы божилась, что все вернет, и убеждала не давать делу хода.

Обвиняемая утверждает, что причиной неисполнения обязательств стало банкротство ее турфирмы. Но бухгалтерская экспертиза показала, что та была в курсе проблем с платежеспособностью своей компании еще с 2015 года, однако продолжала продавать туры, фактически просто присваивая деньги клиентов.