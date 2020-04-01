В Клинцах полиция раскрыла туристическое мошенничество
Владелица турфирмы в Клинцах обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, обвиняемая обманула восемь клиентов из Клинцов и одного из Стародуба на в общей сложности 540 тыс. рублей.
Весной прошлого года жительница Клинцов заявила в полицию, что в мае 2018 года купила путевку в Тунис. В обмен на предоплату она получила путевку и квитанцию об оплате. Но когда в августе пришла за авиабилетами, оказалось, что счет турфирмы заморожен, деньги туроператору не переведны и поездка отменяется.
По сходной схеме были обмануты еще минимум восемь человек. Они вносили предоплату за туры по стране или за границу, а в канун отъезда выяснялось, что не хватает мест в автобусе или не переведены деньги туроператору. А владелица турфирмы божилась, что все вернет, и убеждала не давать делу хода.
Обвиняемая утверждает, что причиной неисполнения обязательств стало банкротство ее турфирмы. Но бухгалтерская экспертиза показала, что та была в курсе проблем с платежеспособностью своей компании еще с 2015 года, однако продолжала продавать туры, фактически просто присваивая деньги клиентов.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
С 13 по 30 апреля на участие в онлайн-хакатоне «Ростелекома» VirusHack зарегистрировались более 5 000 специалистов, обладающих компетенциями в цифровых и информационных технологиях. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Краснодарского края. От Брянской области зарегистрировалось 17 участников.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Брянского региона Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.
«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье», несмотря на фиксируемое в последние годы изменение общей климатической ситуации и рост числа опасных метеорологических явлений, качественно улучшает показатели надежности и безопасности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.