На Флотской улице Брянска столкнулись две машины

В понедельник на улице Флотской в Брянске столкнулись два автомобиля. Фото с места ДТП было опубликовано в группе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте.

Обе машины получили повреждения.

Официальной информации от ГИБДД о случившемся пока нет.