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В Брянске Росгвардия задержала предполагаемых магазинных воров

Опубликовано Сегодня, 14:30

Жителя Брянска 54 лет, ранее судимого, задержали сотрудники Росгвардии, выехавшие на тревожный сигнал в магазин на улице Димитрова в Володарском районе Брянска.

На месте был задержан житель Володарки 54 лет, пытавшийся вынести товары.

А с помощью системы видеонаблюдения росгвардейцы задержали и двух его сообщников.

Все предполагаемые похитители переданы в полицию.

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