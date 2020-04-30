На Орловской улице водитель повредил бампер, заехав в яму

На Орловской улице в Брянске водитель Лады повердил бампер, заехав в яму. Об этом рассказали в группе «Сделано в Брянске» во ВКонтакте.

«Эх, Брянские дороги опять нас "радуют"

Мужчина выезжая со двора на Орловской попал колесом в яму с водой. Я как раз стал невольным очевидцем этой аварии.

Судя по повреждениям, сильно пострадал бампер автомобиля «Лада». На мой вопрос водителю, будет ли он подавать в суд на дорожное управление, тот только посмеялся», — написал автор сообщения.