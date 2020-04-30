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В «пьяном» ДТП под Дятьковом пострадал ребенок

Опубликовано Сегодня, 16:15

В Дятьковском районе на 32-м километре трассы Брянск — Дятьково — граница Калужской области случилось ДТП с пострадавшими.

Находившийся за рулем пьяным житель Калужской области, не справившись с управлением Рено Логана, съехал в кювет и перевернулся.

Сам водитель ушиб плечо и сломал палец, а у находившегося в салоне ребенка 11 лет диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. ушибленную рану головы, ушиб плеча и ссадины.

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