В «пьяном» ДТП под Дятьковом пострадал ребенок

Угрозы он высказал во время словесного конфликта.

Как оказалось, это сделала его знакомая, которая приходила к нему в гости.

Он украл все денежные средства в кассе.

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