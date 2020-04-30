Брянчанка рассказала в соцсети об смс от коронавирусных мошенников

Жительница Брянска опубликовала в одной из брянских групп во ВКонтакте скрин смс, которое ей прислали мошенники от имени почему-то ФСИН.

В тексте говорится, что получательница якобы попалась на нарушении самоизоляции по данным геолокации, и предлагается пополнить баланс номера оператора Теле2 на 3 тысячи рублей, тем самым якобы уплатив штраф.

Женщина, которая даже не выходила из квартиры, быстро поняла, что это обман и предостерегла участников сообщества не вестись на уловки аферистов.