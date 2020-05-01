На Почтовой улице Брянска случилось лобовое столкновение

На Почтовой улице в Бежицком раойне Брянска утром среды столкнулись лоб в лоб легковой автомобиль и «Газель», выполняющая функции грузового такси. Об этом рассказали в группе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте.

Официальной информации о случившемся от ГИБДД пока нет. Причины и подробности столкновения неизвестны.

Комментаторы в соцсетях пишут, что водитель легкового автомобиля остался живой, но получил множественные переломы и доставлен в больницу. О водителе грузовика данных нет.