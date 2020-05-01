Директора УК в Брянском районе оштрафовали за протекающую канализацию

Прокуратура в поселке Глинище Брянского района оштрафовала за ненадлежащее содержание канализации и подвала жилого многоквартирного дома на 50 тысяч рублей директора местной управляющей компании «УправДом».

Поводом для прокурорской проверки стала жалоба жителя дома на Восточной улице поселка на отвратительный запах из подвала от протекавшей канализации.

Проверяющие, побывав на месте убедились — канализация негерметична и протекает, грунт в подвале сырой, а сам подвал захламлен бытовым и строительным мусором, и дверь в него не закрыта.

За все это на руководителя управляющей компании, содержащей общее имущество жильцов в ненадлежащем виде, наложили штраф.