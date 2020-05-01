В Брянске сняли на регистратор столкновение «Приоры» и «Газели» на Почтовой

Участник сообщества «Подслушано Брянск» опубликовал запись видеорегистратора, запечатлившую столкновение «Лады Приоры» с «Газелью», случившегося утром среды на Почтовой улице в Брянске.

Видео снято из салона машины, ехавшей сзади грузовика. В кадре видно, как в спокойно ехавшую по своей полосе «Газель» врезается на большой скорости не вписавшаяся в поворот «Приора». От удара грузовой автомобиль подбрасывает.

Большинство комментаторов сочли предполагаемым виновником аварии водителя «Приоры», который гнал на большой скорости по скользкой от дождя дороге.