Телефонные мошенники за неделю обманули 29 жителей Брянщины

29 жителей Брянщины на прошлой неделе заявили в полицию, что пострадали от действий телефонных мошенников. Суммарный улов аферистов составил 1 млн 618 тыс. рублей.

27 человек пострадали от аферистов, называвшихся работниками банков. С их счетов злоумышленники увели 1 млн 588,2 тысячи рублей. Задействована была стандартная схема, где мошенники под предлогом получения банковской услуги или зашиты денег от несанкционированного снятия со счета получали доступ к счетам потерпевших и списывали с них деньги.

Двое пострадали, разместив объявления на электронных досках. Мужчина из Бежицкого района, продававший ламинатор, выполняя инструкции псевдопокупателя, лишился 15400 рублей. По аналогичной схеме аферисты списали 15 тысяч рублей со счета молодой жительницы Клинцовского района, продававшей собаку.