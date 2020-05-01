В Брянске предстанет перед судом предполагаемый участник вооруженной банды

Прокурор Брянской области утвердил обвинительное заключение в отношении брянца 59 лет, обвиняемого в участии в вооруженной банде, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов и соучастии в убийстве.

По версии следствия, обвиняемый входил в банду, которая была создана для убийств жителей Брянщины и присвоении их имущества. В частности, ему инкриминируется соучастие в убийстве брянца и попытке спрятать его тело в гараже с целью завладеть его земельными участками.

Обвиняется он также в том, что сделал обрез из принадлежавшего ему ружья и незаконно носил его и хранил.

Рассматривать его дело будет областной суд.