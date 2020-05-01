В Володарском районе будут судить закладчика наркотиков
Прокуратура Брянска передала в суд Володарского района города уголовное дело по обвинению жителя Володарки 23 лет в попытке сбыта наркотиков.
По версии следствия, он связался через мессенджер с наркодиллером, приобрел у него более 32 граммов наркотика и разложил запрещенное к обороту вещество по закладкам в разных малозаметных местах на территории Брянска.
Прокуратура инкриминирует ему попытку сбыта крупной партии наркотиков.
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