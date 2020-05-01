В Брянске засняли на регистратор двойное нарушение ПДД

Ему грозит три года тюрьмы.

На записи видны легковой автомобиль, следующий по встречной полосе, и мотоцикл, движущийся в сумерках с не включенными фарами.

Сразу два нарушение правил дорожного движения в течение 11 секунд зафиксировала запись видеорегистратора, опубликованная утром четверга в брянских сообществах соцсетей.

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