В Брянске засняли на регистратор двойное нарушение ПДД
Сразу два нарушение правил дорожного движения в течение 11 секунд зафиксировала запись видеорегистратора, опубликованная утром четверга в брянских сообществах соцсетей.
На записи видны легковой автомобиль, следующий по встречной полосе, и мотоцикл, движущийся в сумерках с не включенными фарами.
Автор публикации предложил, что столь массового нарушения правил — весеннее обострение у водителей.
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