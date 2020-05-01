Брянчанку, хакнувшую электронную почту бывшего работодателя, приговорили к штрафу

В Фокинском районе Брянска суд вынес обвинительный приговор брянчанке 42 лет. Она была признана виновной в неправомерном уничтожении компьютерной информации. Об этом сообщила областная прокуратура.

Как было установлено при рассмотрении дела, в сентябре прошлого года обвиняемая отомстила своему прежнему работодателю за увольнение. Для этого она с личного ноутбука, используя известные ей логин и пароль, вошла в корпоративную почту, привязала ее к своему номеру мобильного телефона и удалила с сервера 187 электронных писем.

За это ей придется заплатить 20 тысяч рублей штрафа.