Суд оштрафовал жителя Дятьковского района за попытку купить права

Фокинский районный суд Брянска приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей жителя Дятьковского района, признанного виновным в попытке купить водительские права. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.

На судебном заседании было установлено, что после лишения прав обвиняемый передал сотруднику МРЭО ГИБДД 30 тыс. рублей за содействие в получении водительского удостоверения без сдачи экзамена на знание правил дорожного движения.