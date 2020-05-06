Появилась официальная информация об аварии на Почтовой

УМВД по Брянской области в чеверг поделилось официальной информацией об аварии с участием «Лады Приоры» и «Газели», случившейся накануне на Почтовой улице в Брянске.

Полицейские подтвердили версию, которая была очевидна после просмотра видеоролика об инциденте, заснятого видеорегистратором. «Приора», которая шла от улицы 50-й Армии в сторону Ново-Советской, не вписалась в поворот, вылетела на встречную полосу и столкнулась там с «Газелью».

В результате обоих водителей пришлось доставить в больницу. У водителя «Приоры» диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, у водителя «Газели» — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы лица.