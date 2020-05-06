В Брянске полиция изъяла 2 килограмма наркотиков

В Брянске полиция нашла партию из шести видов синтетических и растительных наркотиков в доме у задержанного оперативниками предполагаемого наркодиллера. В его квартире полицейские нашли ЛСД, амфетамин, кокаин, мефедрон, гашиш и мархуану. Общий вес изъятого зелья составил более 2 килограммов.

По версии следствия, подозреваемый делал оптовые и розничные закладки наркотиков для покупателей в разных районах Брянска и области.

Задержанию предшествовала оперативная разработка предполагаемого наркодиллера.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.