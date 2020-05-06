В Стародубе районная прокуратура заблокировала четыре сайта

Прокуратура Стародубского района выявила четыре сайта, на которых предлагались к продаже фальшивые паспорта, удостоверения полицейских и банковские карты для обналичивания денег. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.

Поскольку торговля всем этим запрещена законом, надзорное ведомство обратилось в суд с требованием блокировки найденных сайтов.

Иск был удовлетворен, а доступ на ресурсы заблокирован.