Брянца будут судить за поножовщину и хранение наркотиков

Брянская прокуратура передала в Бежицкий районный суд уголовное дело по обвинению в двух преступлениях жителя района.

По версии следствия, в апреле прошлого года он во время ночной ссоры возле кафе «Гранат» ударил оппонента ножом в живот. С места преступления он скрылся и был объявлен в розыск. А в январе попался полицейским в Москве. И те нашли у него при себе 14,9 грамма наркотика.

Теперь ему придется отвечать и за хранение запрещенного вещества, и за поножовщину.