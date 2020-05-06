Трое жителей Климово предстанут перед судом за похищение человека

В Климове предстанут перед судом трое местных жителей, обвиняемые в похищении человека для получения выкупа.

По версии следствия, обвиняемые в мае прошлого года похитили человека в Брянске и, погрузив в автомобиль, возили его по Новозыбкову, Злынке, Клинцам и Климово.

За осовобождение они вымогали у потерпевшего и его родных почти 1 млн рублей.