Стали известны подробности гибели спортсмена в Дятькове
В четверг стали известны некоторые подробности гибели 38-летнего спортсмена из Дятькова Ивана Сысоева.
По имеющейся информации, тело Ивана нашла на берегу озера в Дятькове случайная прохожая.
Множество повреждения указывают, что спортсмена долго избивали, в частности, сломали почти все ребра.
Есть также информация, что задержен подозреваемый к причастности к убийству. Однако никаких офицальных сообщений от следственных органов пока не было.
Ранее мы сообщили о смерти Ивана Сысоева. Похороны спортсмена должны были состояться в Дятькове 6 мая. У него остались двое детей.
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