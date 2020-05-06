Стали известны подробности гибели спортсмена в Дятькове

В четверг стали известны некоторые подробности гибели 38-летнего спортсмена из Дятькова Ивана Сысоева.

По имеющейся информации, тело Ивана нашла на берегу озера в Дятькове случайная прохожая.

Множество повреждения указывают, что спортсмена долго избивали, в частности, сломали почти все ребра.

Есть также информация, что задержен подозреваемый к причастности к убийству. Однако никаких офицальных сообщений от следственных органов пока не было.

Ранее мы сообщили о смерти Ивана Сысоева. Похороны спортсмена должны были состояться в Дятькове 6 мая. У него остались двое детей.