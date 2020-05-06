В убийстве спортсмена Ивана Сысоева обвиняется его случайный знакомый

Следственное управление СКР по Брянской области поделилось официальной информацией об убийстве спортсмена Ивана Сысоева в Дятькове.

По версии следствия, предполагаемым убийцей стал случайный знакомый, с которым Иван выпивал в лесу на берегу озера.

В процессе они поссорились, а при выяснении отношений предполагаемый преступник несколько раз ударил Ивана ногами, кулаками и деревянной палкой по голове. От полученных травм спортсмен умер.

Тело Ивана нашли 3 мая в лесу недалеко от Партизанской улицы Дятькова.

Фмгуранту дела уже предъявили обвинение. Окончания следствия и суда он дожидается в СИЗО.

Ранее мы сообщили, что Ивана Сысоева должны были похоронить 5 мая. В этом году ему должно было исполниться 39 лет. У него оставилсь двое детей.