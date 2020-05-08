Под Карачевом в ночь на понедельник случилось ДТП с пострадавшими

В Карачевском районе в ночь на воскресенье случилась дорожная авария с пострадавшими. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В 3:50 на пульт к спасателям поступило сообщение об аварии под Карачевом с участием легковой машины.

Находившихся в салоне людей пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента.

Есть пострадавшие.

Другие подробности аварии пока не раскрываются.