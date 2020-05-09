В Радице-Крыловке автомобиль угодил в провал на обочине

В группе «ЧП и ДТП Брянск» накануне опубликовали фото внедорожника, угодившего в провал на обочине дороги. Автор публикации утверждает, что это случилось в Радице-Крыловке.

Большинство комментаторов склоняется к версии, что водитель поплатился за езду по обочине.

Провал мог образоваться под тяжестью автомобиля.