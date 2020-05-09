Стали известны подробности смертельного ДТП под Карачевом

УГИБДД по Брянской области сообщило подробности смертельной аварии, случившейся в ночь на 10 мая в Карачевском районе Брянщины.

По предварительной версии, 20-летний водитель, двигаясь по ночной трассе, не учел скорость, состояние дороги и метеоусловия и, не справившись с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Погибли сам водитель, пассажир 19 лет и девушка 20 лет, также находившаяся в салоне.

Еще трое пассажиров доставлены в больницу с переломами.

Был ли водитель в момент аварии пьян, выясняет экспертиза.

Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье в Карачевском районе случилось ДТП с пострадавшими. Официальной информации о погибших на тот момент не было.