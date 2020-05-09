В Климово пьяный водитель врезался в дерево и сломал ноги

Пострадал не только ангар, но и автомобиль.

В ночь на понедельник ехавший по улице Заречной поселка Климово пьяный водитель ВАЗа не справился с управлением и, слетев с дороги, врезался в дерево.

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Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверие 75-летия Великой Победы обеспечат праздничную подсветку и благоустроят более 250 памятников и мемориалов Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверие памятной даты обеспечили электроснабжение строящихся и реконструируемых к празднику мемориалов и памятников в 20 регионах присутствия компаний, а в местах, где шли бои, провели благоустройство и привели в порядок захоронения бойцов Красной Армии. В нынешнем году такие работы проводятся более чем на 250 таких объектах.

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